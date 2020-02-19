تراند اليوم : "هنيدي" يعلق على سخريته من "فيفي عبده" بسبب "محمد رمضان"

سخر الممثل المصري محمد هنيدي من تغريدة منسوبة له تحمل هجومًا على الراقصة فيفي عبده، على خلفية موقفها من أزمات الممثل محمد رمضان الأخيرة.

التدوينة المنشور عبر حساب يحمل اسم هنيدي، تحمل سخرية من عبده، بسبب ما تداوله البعض حول هجومها على رمضان، وجاء فيها: "بعيدًا عن أي حاجة فيفي عبده بتقول لمحمد رمضان هش هتغني تاني يا بتاع الكباريهات والرقصات".

ونفى هنيدي علاقته بالهجوم، وعلق قائلاً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "التويتشة مضروبة وفوفه طبعا حبيبتشي، وماحدش يصدشق كل حاجة مكتشوبة على النت عشان فوقيها اسم هنيدشي".