الارشيف / فن ومشاهير

تراند اليوم : "هنيدي" يعلق على سخريته من "فيفي عبده" بسبب "محمد رمضان"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سخر الممثل المصري محمد هنيدي من تغريدة منسوبة له تحمل هجومًا على الراقصة فيفي عبده، على خلفية موقفها من أزمات الممثل محمد رمضان الأخيرة.

التدوينة المنشور عبر حساب يحمل اسم هنيدي، تحمل سخرية من عبده، بسبب ما تداوله البعض حول هجومها على رمضان، وجاء فيها: "بعيدًا عن أي حاجة فيفي عبده بتقول لمحمد رمضان هش هتغني تاني يا بتاع الكباريهات والرقصات".

ونفى هنيدي علاقته بالهجوم، وعلق قائلاً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "التويتشة مضروبة وفوفه طبعا حبيبتشي، وماحدش يصدشق كل حاجة مكتشوبة على النت عشان فوقيها اسم هنيدشي".

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا