تراند اليوم : فنان شهير: رفضت العمل مع عادل إمام رغم الإغراءات لهذه الأسباب

كشف فنان شهير عن أسباب رفضه العمل مع الزعيم عادل إمام رغم الإغراءات التي تم تقديمها له.
واستدرك : ذهبت وجلست مع أمي وحكيت لها ما حدث ، فطلبت مني الموافقة على الفيلم ، وبالفعل وافقت ونجحت.
وقال الفنان "رياض الخولي" إنه تلقى اتصالا من الكاتب وحيد حامد وعرض عليه المشاركة في فيلم "طيور الظلام" ، لكنه رفض تماما الفيلم حين علم أن أجره سيكون مجرد 50 قرشا فقط .
وأشار إلى أن القائمين على الفيلم أغروه للقبول قائلين "أنت سوف تعمل مع عادل إمام" .. لكنه رفض أيضا.
وتابع: من أسباب رفضي أيضا أن الشخصية كانت تتطلب شخصا يملك لحية ويتحدث باللغة العربية بشكل جيد .
واستدرك : ذهبت وجلست مع أمي وحكيت لها ما حدث ، فطلبت مني الموافقة على الفيلم ، وبالفعل وافقت ونجحت.