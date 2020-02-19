محمد رمضان:"بتحارب هذه الحرب الممنهجة لهذا السبب"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - علّق الفنان المصري ​محمد رمضان​ على الأزمات التي يواجهها حالياً من أزمته مع الطيار المصري وما رافقها من ردود أفعال ضدّه، إلى أزمته مع نقابة المهن الموسيقية بمنعه عن الغناء، إذ نشر صورة له عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقها برسالة طويله توجه فيها إلى جمهوره، كاشفاً عن تعرضه لهجمة ممنهجة.

وقال:"جمهوري وأهلي وناسي انتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي مابعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لأن انتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي".

وأضاف:"وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات .. والسبب هو ان لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية .. والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم".

وتابع:"زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه ان مش أي حد يغلط يتم إقافه مدى الحياة العقوبة فعلا قاسية جداً انما مش قصدي الطيار خالص".

وأكمل:"والدليل ان كل الطيارين اللي سمحه بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إقافهم أسبوع واحد حتى ..ومع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احتراماً لكم .. ثقتي في الله ثم فيكم ان الظلم لا ينتصر أبداً".