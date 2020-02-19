حمو بيكا يكشف إصابته بمرض خطير.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ​حمو بيكا​ إصابته مرض خطير لأول مرة، وقال إنه مصاب بمرض "كرونز"، وهو مرض يتسبب في تآكل جدار المعدة، ويتكلف علاجه في "الحقنة" الواحدة 120 ألف جنيه.

وأضاف بيكا خلال استضافته في برنامج "تفاصيل" على قناة "المحور" المصرية، إن الجمهور يرى فقط شكله الخارجي، ولا يعرف معاناته، ونفى صحة الأرقام التي قيل أنه يحصل عليها من قناته على "يوتيوب".

يُذكر أن نيابة الدخيلة بالإسكندرية، أحالت بيكا إلى محكمة جنح الدخيلة، وحددت جلسة عاجلة بتاريخ 15 شباط/فبراير الحالي، لمحاكمته بتهمة سب وقذف نقيب الموسيقيين، الفنان المصري ​هاني شاكر​، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.

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