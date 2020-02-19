مروان الشامي يخضع لعملية جراحية-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - خضع الفنان اللبناني ​مروان الشامي​ لعملية جراحية مستعجلة في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، التي تم نقله إليها بعد شعوره بآلام حادة في منطقة البطن.

وبعد اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين ان الشامي يعاني من التهاب حاد في الزائدة الدودية، ما دفع بالاطباء الى اجراء عملية جراحية عاجلة.

وتداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للشامي من على سرير المستشفى بعد خضوعه للعملية، إذ تمنوا له الشفاء العاجل، فيما طمأنهم هو على صحته.

يذكر ان الشامي غاب عن الساحة الفنية بعد فترة المرض التي مر بها، واجرى على اثرها عملية جراحية في الاوتار الصوتية أبعدته لأكثر من عام ونصف العام عن الساحة الفنية، قبل عودته بالديو مع الفنانة نانسي نصر الله وكان بعنوان "شو هالحلا عليكي".

من أسرة موقع "الفن" نتمنى الشفاء العاجل للفنان مروان الشامي.