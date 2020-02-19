في حالة واحدة.. كأس من الذهب لليفربول بنهاية الموسم

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أشارت مصادر إنجليزية إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بدأت النقاش بالفعل بشأن إمكانية منح ليفربول كأسا ذهبية بالكامل، في حال تحقيقه لقب الدوري من دون أي هزيمة.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب الدوري الأول له منذ 30 عاما، بعد أن وسع الفارق بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي إلى 25 نقطة، مع تبقي 12 جولة على نهاية الدوري.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، أجرى مسؤولون برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، نقاشا “غير رسمي”، بشأن إمكانية منح ليفربول كأسا ذهبية بالكامل، في حال تحقيق لقب الدوري من دون أي هزيمة.

وسبق أن منح الدوري الإنجليزي الممتاز كأسا ذهبية بالكامل، صغيرة الحجم، لنادي أرسنال، بعد تحقيقه لقب الدوري من دون أي هزيمة في عام 2004، بالإضافة لكأس الدوري الأصلية، فضية اللون.

ويطمح ليفربول للحصول على “الكأس الذهبية”، التي ستضيف مصدر فرحة إضافي لجماهير النادي، بتحقيق بطولة استثنائية، بعد صيام 30 عاما.

وسيتوجب على ليفربول الصمود أمام 12 منافسا متبقيا بالدوري، وتجنب الهزيمة، كي يحقق إنجاز “الموسم المثالي”، من دون أي هزيمة في 38 جولة.

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ويحتاج ليفربول للصمود من دون أي هزيمة في 7 مباريات مقبلة، لكسر الرقم القياسي بعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة، في تاريخ الدوري، والبالغ 49 مباراة في الفترة ما بين 2003 و2004.

ولم يهزم ليفربول في الدوري منذ يناير 2019، عندما خسر بنتيجة 1-2 أمام مانشستر سيتي في مباراة قمة الموسم الماضي.

كما يسعى ليفربول لكسر الرقم القياسي بعدد النقاط في الدوري، وهي 100 نقطة، الذي حققه مانشستر سيتي في موسم 2017-2018.

وسيستطيع ليفربول تجاوز الـ100 نقطة بتحقيقه الانتصار في 8 من مبارياته الـ12 المتبقية، ثم تحقيق تعادل إضافي واحد، ليصل للنقطة 101.