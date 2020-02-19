كندال جينر تحصد مليون مشاهدة عبر “تيك توك” وتختفي

متابعة بتجــــــــرد: أثار اختفاء حساب نجمة تلفزيون الواقع كندال جينر على تطبيق «تيك توك» الجدل بين رواد مواقع التواصل وتحديداً المعجبين بها بعد 24 ساعة فقط من إنشائها الحساب.

ولم يكن أحد يعلم من المسؤول عن عملية اختفاء الحساب، هل هو التطبيق أم كيندال نفسها!

وذكر تقرير لموقع ديلي ميل أن تطبيق “تيك توك” تحقق من شرعية الحساب واكتشف أنه مزيف لذلك أزاله.

ونشر الحساب المزيف مقطعي فيديو ظهرت كندال في أحدهما أمام مرآة الحمام وهي تغني، والثاني من سهرة مع أصدقائها وحصدا مليون مشاهدة خلال ساعتين فقط.