جاستن بيبر: لم أكن جاداً مع سيلينا غوميز

متابعة بتجــــــــــرد: اعترف المطرب الكندي جاستن بيبر أنه السبب في فشل علاقته مع الممثلة والمطربة الأمريكية سيلينا غوميز، مؤكداً أنه كان متهوراً ومهملاً وفوضوياً.

وقال بيبر في تصريحات صحافية إنه لم يكن مستعداً للدخول في ارتباط جاد، ولم يكن ناضجاً بما فيه الكفاية للحفاظ على غوميز، وهو ما يحاول تداركه في زواجه من هيلي بالدوين.

وأضاف أنه افتقد التركيز في سنوات ارتباطه بغوميز، ولم يعمل على تطوير نفسه وقتها، ما انعكس بالسلب على علاقتهما التي انتهت بالانفصال بعد كثير من المد والجزر، كانت وسائل الإعلام شاهداً عليها.

وأشار المطرب الكندي إلى أنه تعلم من أخطائه وعمل على تطوير نفسه، وحاول أن يتخذ القرارات الصحيحة وأن يتحلى بالمسؤولية، منوهاً بأنه يشعر بالتطور في شخصيته.

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وكان بيبر (البالغ 27 عاماً) قد بدأ علاقته مع سيلينا غوميز منذ عام 2011، وتعرضا لمشاكل عديدة حتى انفصلا بصورة نهائية بعد 7 سنوات، وتحديداً عام 2018.

وارتبط بعدها مباشرة بهيلي بالدوين (البالغة 23 عاماً) ابنة الممثل الأمريكي الشهير أليك بالدوين، وتزوجا بعد 3 أشهر فقط من بداية قصة حبهما في سبتمبر 2018، أي بعد 6 أشهر من انفصاله عن سيلينا غوميز.

وعرف المطرب الكندي الشهرة والنجومية بعد أن تبناه أحد مكتشفي المواهب وهو في سن الـ13 فقط، وهو يعتبر مايكل جاكسون، جاستن تيمبرليك، ماريا كاري، والبيتلز مصادر إلهامه الفني.