هدية تحصل عليها الملكة كل إثنين لدى عودتها إلى قصر بكنغهام.. ما هي؟

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متابعة بتجــــــــرد: على الرغم من أنّ الملكة إليزابيث تملك الكثير من العقارات والمنازل في المملكة المتّحدة، إلاّ أنّ قصر بكنغهام، المؤلّف من 775 غرفة في وستمنستر، هو المفضّل لديها.
وقد أكّدت مصادر موثوقة، أنّه عند عودتها إلى قصر بكنغهام كل يوم إثنين، تحصل الملكة على هدية هي عبارة عن باقة من الزهور.
وفي التّفاصيل، يحضّر مسؤول الحدائق في القصر باقة من الزهور الّتي تضم نصف دزّينة من الأنواع المتنوّعة من الورود توضع على مكتب جلالة الملكة البالغة من العمر 93 عاماً عند عودتها من وندسور.
فلا تُخفي الملكة حبّها للزهور والنّباتات والحدائق إذ أصبحت تستمتع بالذّهاب إلى تشيلسي وتبدي اهتمامها بالمساحات الخضراء.
والجدير بالذّكر أنّ قصر بكنغهام يضم ثمانية حدائق مع موظّفين يعملون بدوامٍ جزئي حسب الحاجة ويحافظون على المساحات الخضراء والأنواع المختلفة والكثيرة من الزهور والأشجار في القصر.
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