شكرا لقرائتكم خبر عن بين الواقع والفانتازيا.. شاهد أول تريللر لـ مسلسل Vagrant Queen قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة SYFY، أول تريللر وبوستر لـ مسلسل Vagrant Queen الدراما الجديد، العمل الذى سيتكون من 10 حلقات متتالية، على أن يطرح بداية من 27 مارس المقبل، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، مسلسل Vagrant Queen من بطولة أدريان راي، تيم روزون، بول دو توا، وغيرهم، وسيقوم بإخراج وكتابة المسلسل الجديد جيم جارارد.

وسيدور حول إليدا الطفلة المنبوذة، بينما تطارد الزوايا المخيفة للمجرة التي تعيش بها، ودائمًا متقدمة على الحكومة بخطوة، ولكن بعد أن تظهر صديقتها القديمة إسحاق، والتي تخبرها بـ أن والدتها لا تزال على قيد الحياة، وبالتالى فإنها تتجه مع حليفتها الجديدة، آما، لإنقاذ عملية إنقاذ ستعيدها إلى قلب مملكتها السابقة وتواجه عدو قاتل من طفولتها، القائد لازارو.



Vagrant Queen

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تم إنتاج مسلسل Vagrant Queen الجديد، بواسطة شركة Blue Ice Pictures، وتم تصويره في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، كما طور جيم جارارد المسلسل التلفزيوني، الذى يعمل كـ منتج تنفيذي للعمل الجديد، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

كما أعلنت شبكة syfy عن تقديمها مسلسل جديد، مستوحى من قصة سلسلة أفلام الرعب Chucky، ومن المقرر أن يتم تغيير بعض الأحداث الخاصة بالعمل، الدمية ذات الشعر الأحمر والنمش التي تملكها روح القاتل المتسلسل الشهير تشارلز لي راي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وتأتي هذه السلسلة، من إنتاج شركة Universal Content Productions.

وسيقوم المؤلف دون مانشيني الذى قام بتأليف سلسلة الأفلام، بكتابة العمل الجديد بمساعدة المنتج والكاتب التلفزيوني نيك أنتوسكا، الذى قام بتأليف سلسلة مختارات شبكة Syfy ، مثل Anthology، Channel Zero.

وجنبا إلى ذلك سيقوم مانشينى بإخراج الحلقة الأولى من المسلسل الجديد، وتقوم Syfy بتوسيع نطاق برامجها المتعلقة بالأنواع إلى أبعد من الخيال العلمي، حيث ستضم الشبكة أعمال ذات طابع مختلف وجديد، وبدأت عملها على مسلسل الرعب الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".