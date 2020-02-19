صور| عباس أبو الحسن: "قابلت صلاح الدين.. يديم الصحة يا أستاذ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة له مع الفنان السوري غسان مسعود. وكتب أبو الحسن: "حالفني الحظ وقضيت بعض الوقت مع صلاح الدين الأيوبي، الممثل العملاق غسان مسعود". Advertisements وأضاف أبو الحسن: "أنا من أكبر معجبينه، يديم الصحة والعافية يا أستاذ، ليه وعشان إيه؟، فلتستعينوا على قضاء أموركم بالكتمان ولعله خيرا". وجسد مسعود، دور صلاح الدين في الفيلم العالمي "kingdom of heaven". من ناحية أخرى، يشارك الفنان عباس أبو الحسن، في بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، مع الفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

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