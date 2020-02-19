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لأول مرة فى مصر.. دار مسنين للفنانين على مستوى عالي
الأربعاء 19 فبراير 2020
قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، إن حلمه بالتمثيل بدأ منذ التحاقه بالمدرسة حيث أن المعلمة كانت توصيه والتشجيع على دخول مجال التمثيل، وكانت مهتمة جدا بالنشاط الفني.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على قناة "المحور"، أن النشاط الفني والرياضي فى المدرسة هو البداية الحقيقية لخلق جيل ينبذ التعصب، ويقدر احترام الآخر.
ولفت "زكي"، إلى أنه بسبب موت والدته، لم يستطع التقدم إلى اختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية، ولذلك التحق بكلية التجارة، وقرر في العام الدراسي الذي تلاه سحب أوراقه من كلية التجارة ودخول المعهد العالي للفنون.
وفجر أشرف زكى، عن مفاجأة بخصوص الفنانين، مؤكداً على أنه لأول فتح دار المسنين للفنانين فى مصر، وذلك بدعم من حاكم الشارقة الأمير سلمان القاسمي، وذلك لرعاية الفنانين.
وأشار نقيب المهن التمثيلية، إلى أن النقابة هي الأقوى فى البرامج العلاجية بمصر، رغم أنها تعتمد على الجهود الذاتية.
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