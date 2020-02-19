شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تدخل "الغسالة" مع أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحقت الفنانة شيرين رضا بأسرة فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته النجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، حيث انطلق تصويره السبت الماضى في احدى الشقق بمنطقة الزمالك.

وفى سياق متصل تعود شيرين رضا إلى الدراما الرمضانية بمسلسل "اتجاه عكسى" من 15 حلقة، ويكتبه مريم نعوم وتخرجه مريم أبو عوف، ويشارك في البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى وعدد آخر من الفنانين الشباب ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يتم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المقبل على أن يعرض مسلسل آخر من 15 حلقة انتاج نفس الشركة في النصف الثانى من الشهر الكريم.



الفنانة شيرين رضا

ويعرض لشيرين رضا في السينمات حالياً فيلم "رأس السنة" تأليف محمد حفظى وإخراج صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم، حيث انطلق الفيلم يوم 5 فبراير الجارى بعد سلسلة من التأجيلات لاسيما وأن الفيلم تم الانتهاء من تصويره العام الماضى.

وشاركت شيرين رضا العام الماضى كضيفة شرف في فيلم "الفيل الأزرق 2" مع النجوم كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم عرضه في عيد الأضحى الماضى وحقق إيرادات وصلت الى 104 مليون جنيه كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، إضافة إلى تقديمها لفيلم "الضيف" مع خالد الصاوى وجميلة عوض وأحمد مالك وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادى الباجورى.

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