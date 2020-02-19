شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر الشرنوبى مع أحمد عز فى كواليس المسلسل الرمضانى "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبى، صورة لها برفقة الفنان أحمد عز، من كواليس تصوير المسلسل الجديد "هجمة مرتدة" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، الذى انطلق تصويره الأيام الماضية، ويشارك فيه الفنانة هند صبرى، ماجدة زكى، نضال الشافعى وندى موسى وغيرهم، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء.

وانطلق تصوير المسلسل بمشاهد النجمة التونسية هند صبرى، ومن المقرر أن يبدأ باقى فريق الممثلين التصوير تباعاً، كما يصور أحمد عز بطل العمل دوره تزامناً مع عرض مسرحية "علاء الدين".

Advertisements



هاجر الشرنوبى

"هجمة مرتدة" يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله، محمود البزاوى، الشاب خالد أنور، محمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.



هاجر الشرنوبى

انضمت النجمة ماجدة زكى لقائمة أبطال مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل والذى انطلق تصويره الأيام الماضية، ويعد اللقاء الأول بين عز وماجدة فى عمل فنى، ومن المتوقع أن تقدم ماجدة زكى شخصية جديدة ومحورية ضمن أحداث المسلسل، الذى يتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، وبدأت بالفعل زكى البروفات النهائية مع فريق العمل، تمهيداً لبدء تصوير دورها بالمسلسل.

وعرض للفنان أحمد عز مؤخرا فيلم "ولاد رزق 2" بطولة عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.