شكرا لقرائتكم خبر عن والله زمان.. أشرف عبدالباقى وهنيدى يسترجعان ذكريات "صاحب صاحبه" بعد 18 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الفنان أشرف عبد الباقى، ذكرياته مع النجم محمد هنيدى، فى فيلم "صاحب صاحبه" الذى تقاسما فيه دور البطولة وتم إنتاجه تحديدا عام 2002، ونشر عبد الباقى، عبر حسابه على انستجرام، صورة جديدة برفقة هنيدى، وصورة أخرى من الفيلم، صحبها بتعليق: "والله زمان يا صاحب صاحبه".





تدور أحداث الفيلم حول صديقين منذ الطفولة يحظيان بإعارة إلى إحدى دول الخليج، ولكن يجب أن يبقى أحدهما لرعاية الأهل فيسافر (جاد) ويبقى (أسامة)، وبعد خمس سنوات يعود جاد فى إجازة قصيرة ليحاول أسامة منعه من السفر مجددًا فى إطار مجموعة من المواقف الكوميدية التى تحدث لهما، وأثناء ذلك يحاول أسامة طلب يد الفتاة التى يحبها للزواج والتى تنحدر من عائلة ثرية، مما يضع عقبات فى سبيل طلب أسامة للزواج منها.





من ناحية أخرى، انتهى النجم اشرف عبد الباقى من تصوير لغزا من ألغاز المغامرين الخمسة فى مسلسل "الكوخ المحترق"، ضمن 8 ألغاز هى عدد حلقات المسلسل القرر عرضه على قناته الخاصة على "يوتيوب".

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كان عبد الباقى، بدأ تصوير مسلسله "الكوخ ‏المحترق" عن قصة "ألغاز المغامرين الخمسة" الشهيرة، ‏من تأليف محمود سالم وإخراج سيف يوسف وسيناريو ‏وحوار جوزيف فوزى، ‏وتصدر أشرف عبد الباقى البوستر الدعائى المبدأى ‏للعمل، إذ يتوسط 5 أطفال هم أبطال العمل، كان قد أعلن ‏عبد الباقى عن "أوديشن" لاختيارهم بمواصفات معينة، ‏وبالفعل استقر على 3 أطفال وطفلتين.‏

وعن سر اختياره للعمل، صرح عبد الباقى بأنه كان عاشقاً لألغاز "المغامرون الخمسة" ومرتبط بها وكان يحلم بتقديمها بالشكل الذى كان يتخيله وقت القراءة، لافتا إلى أن المسلسل ليس مخصصًا للأطفال، بل هو للكبار أيضا، خاصة من ارتبط بهذه القصص فى طفولته.

المغامرون الخمسة سلسلة روايات بوليسة للكاتب الراحل محمود سالم، أبطالها "لوزة ونوسة وتختخ وعاطف ومحب، ويسكنون فى منطقة المعادى.

وودع أشرف عبد الباقى مشروعه المسرحى "مسرح مصر" ‏بعد 7 سنوات قدم خلالها 130 مسرحية، خرج من تحت ‏عبائته العديد من نجوم الكوميديا الذين يتصدرون المشهد ‏السينمائى والتليفزيونى الآن، وهم؛ على ربيع ومصطفى ‏خاطر، وتوتا ، وحمدى الميرغنى، ومحمد أنور ، وغيرهم. ‏