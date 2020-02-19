شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل بمشهد تمثيلي والان مع التفاصيل

ابنة نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل بمشهد تمثيلي الأربعاء 19 فبراير 2020 حظي مشهد تمثيلي لـ"إيلا" ابنة المطربة اللبنانية نانسي عجرم بإعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

المشهد التمثيلي وثّقه مقطع فيديو تداوله المستخدمون بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه "إيلا" وهي تُقلِّد الفنانة السورية شكران مرتجي وتضع كثيرا من أحمر الشفاه. Advertisements ونال أداء "إيلا" (8 سنوات)، في الفيديو الذي نُشِر عبر تطبيق "تيك توك"، إعجاب المتابعين الذين أشاد قطاع كبير منهم بخفة ظل ابنة نانسي عجرم وحضورها وقدرتها على التقمّص. المطربة اللبنانية نانسي عجرم أحيت، الجمعة الماضي، حفلاً ضخماً في استاد القاهرة الدولي ضمن احتفالات عيد الحب، وهو حفلها الأول بعد واقعة قتل مقتحم منزلها في لبنان، في يناير/كانون الثاني الماضي. View this post on Instagram A post shared by nancyajram2008 (@nancyajramcd) on Feb 12, 2020 at 4:31am PST

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابنة نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل بمشهد تمثيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.