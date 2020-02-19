"هلا بالمجاز" يجمع يارا وناصيف زيتون

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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""الخليج 365"" من بيروت: يُحيي الفنانان ناصيف زيتون، ويارا، حفلاً ضمن أمسيات "هلا بالمجاز" في إمارة الشارقة، بتاريخ 27 مارس المقبل، حيث سيقدّم "زيتون" مجموعةً متنوعة من أغانيه، بينها "مش عم تزبط معي"، و"ياصمت"، و"يا طير الغروب"، و"كرمال الله" وغيرها من الأعمال. ثم تُطلُ "يارا"، بأغنياتها المتنوعة مثل "صدفة"، و"حب كبير"، و"إنت مني"، و"يا عايش بعيوني"، وباقة من الزمن الجميل.

الجدير ذكره أن هذا المسرح استضاف مجموعةً متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين؛ بمن فيهم نجمي الموسيقى، اليونانية ياني، واللاتينية خوليو إغليسياس، بالإضافة لنجوم الطرب العربي محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية والفنان الإماراتي حسين الجسمي، بلقيس، راغب علامة، محمد عساف، نبيل شعيل، نجوى كرم، وماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.

يُذكر أن المسرح يوفر بيئة آمنة للعائلات، وتم تجهّيزه بخيارات تناسب الجمهور من ذوي الإعاقة، حيث يتوفّر لهم أماكن مناسبة لركن السيارات، إلى جانب وجود فريق مدرب بشكل احترافي على مساعدتهم ومرافقتهم فيما يتعلق بأماكن الجلوس، كما يتسنى للجمهور إمكانية شراء تذاكر الحفل الآن عبر Platinumlist.ae او عن طريق مسرح المجاز في الشارقة.

