شكرا لقرائتكم خبر عن أنت حلالى .. مروة نصر تسجل أحدث أغنياتها بتوقيع زووم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة مروة نصر مع الموزع الموسيقى زووم، في أحد أغانى ألبومها الغنائى الجديد، وتحمل الأغنية عنوان "أنت حلالى" من كلمات طاهر كامل، وألحان أحمد محيى، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة على موقع فيديوهات يوتيوب، وقال موزع الأغنية زووم لـ"الخليج 365"، إن الأغنية تجمع بين الطابع الرومانسى وبها ملامح الشجن، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب مستمعيها عند طرحها.

وتتعاون المطربة مروة نصر فى ألبومها الغنائى الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، وهم تامر حسين وجمال الخولى وعزيز الشافعى ونادر حمدى وأحمد أبراهيم وفهد وخالد رؤوف وأسامة عبد الهادى وغيرهم، وطرحت مروة مؤخراً أغنية "حب قديم"، من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى الشعيبى، وتوزيع نادر حمدى.

يذكر أن مروة نصر شاركت فى النسخة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمى" وقدمت العديد من الأغنيات المنفردة والألبومات الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا في الفترة الماضية.

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وقدمت مروة نصر مؤخرا حفل غنائى بإحدى الأكاديميات، وغنت للطلاب مجموعة كبيرة من أغنياتها التي رددها معها الطلاب وتفاعلوا معها بشكل كبير، وأدت مروة فقرتها مع استعراضات عالمية، كما شارك في الحفل محمد سراج ورنا سماحة مما زاد من الأجواء حماسة.

وكانت مروة نصر، قد وجهت منذ فترة رسالة للاعب المنتخب والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، ونشرت الفنانة صورة "صلاح" عبر حسابها على "إنستجرام ،وعلقت "أنا لو منك، أفرح أكتر، بيقولوا زمان العين مابتكرهش إلا اللي أحسن منها، وإنت عملت اللي محدش عرف يعمله، مضيفة: "كفاية إنك أحسن لاعب فى قلوبنا، ربنا يحفظك لبلدك، عشان إحنا بنفتخر بيك".