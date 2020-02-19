شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار عبد الفتاح عن عرض "صبايا مخدة الكحل": عايز أقدم منتجا ثقافيا يلمس الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، تقديم عرض "صبايا مخدة الكحل" من إنتاج الفرقة، على قاعة صلاح عبد الصبور، والذي يعد الجزء الثاني لعرض "مخدة الكحل" الذي قدم عام 1998 على مسرح الطليعة، وحصل على أفضل عرض مسرحي بالمهرجان التجريبي للمسرح حينها.

قال مخرج العرض انتصار عبد الفتاح، إن العرض يتناول مجموعة من صبايا مخدة الكحل الذين يعيشون في عام 2020، حيث يسلط الضوء علي العالم الداخلي للمرأة الشرقية، بكل أبعاده وغرفه السرية، في محاولة للقرب من هذا العالم السحري الثري، وأضاف عبد الفتاح بالطبع يختلف عرض "صبايا مخدة الكحل" عن عرض "مخدة الكحل" الذي قدمته من قبل، فهو يعد الجزء الثاني له، فهناك مشهد للصبايا وهم يتحدثون إلي الجدة ويحاكمونها، تلك الصبايا التي التزمت الصمت طوال الوقت في العرض السابق.

Advertisements

واستكمل قائلاً: اعتمدت في العرض علي المنهج البو ليفوني، وهو يمتاز بأنه متعدد الصور والأشكال من خلال تقديم صور تعبيرية من خلال لغة الجسد بأشكاله، وكل هذا يتضافر في لحظة واحدة، كما أضفت بعض من الفولكلور المصري المقتبس من الواحات.

واسترسل قائلا: أنا لا أفكر فى المشاركة في المهرجانات المسرحية، بل كان كل تفكير في تقديم منتج ثقافى مصرى يصل إلى الجمهور ويلمسه، وقد حققت هذا الهدف وتحول جمهور صبايا مخدة الكحل إلى نقاد للعمل.

"صبايا مخدة الكحل" بطولة سميرة عبد العزيز، شهيرة كمال، رشا سامي، لمياء حميدو، نجلاء يونس، حربي الطائر، بالاشتراك مع فرقة ستونة، ديكور وأزياء نعيمة عجمي، كتابة حوار الشاعرة كوثر رمزي، سيناريو رؤية فنية وسينوغرافيا وإخراج انتصار عبد الفتاح.