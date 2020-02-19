شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يرد على تهنئة إليسا: أم قلب دهب.. وعلى أيمن بهجت: شكرا يا عبقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت المطربة اللبنانية إليسا، الفنان رامى جمال، على ألبومه الجديد "أنا لوحدى"، الذى طرحه مؤخرا فى احتفالات عيد الحب، قائلة: "ألف مبروك إلك ولكل محبى الفن بألبومك الجديد يا رامى، إحساسك وصوتك وموسيقتك رائعين".

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "ألف مبروك إلك ولكل محبى الفن بألبومك الجديد يا رامى، إحساسك وصوتك وموسيقتك رائعين، وبيشرفنى إنو هالسنة كمان رح تكون معى بألبومىن كل التوفيق والحب".

ورد عليها رامى، قائلا: "الله يباركلى فيكى وفى ذوقك، وأنا اللى بتشرف بالشغل معاكى علشان انتى مفيش فى حلاوة إحساسك، شكرا جدا يا أم قلب دهب".





من جانبه دعا الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، رامى جمال أن يفرح بنجاح الألبوم، قائلا: "افرح بنجاحك، مكسر الدنيا يا رامى وكلنا فرحانين بيك"، ويرد رامى: "شكرا يا عبقرى يا ابن العبقرى، شهادة أعلقها فى قلبى والله".





ويواصل ألبوم النجم رامى جمال الجديد "أنا لوحدى" تحقيق نجاحات كبيرة بعد طرحه بـ 3أيام فقط، حيث يتواجد ما يقرب من 15 وهم جميع أغنيات الألبوم داخل تريند يوتيوب، ليزيح بتلك الأغنيات جميع المهرجانات الغنائية فى قائمة التريند.

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وكانت الشركة المنتجة للألبوم طرحت أكثر من أغنية قبل صدور الألبوم مثل كليب "سقف" والذى تصدر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدته أكثر من 8 ملايين مشاهدة فى 5 أيام.

والأغنية الثانية كانت "بيهم كلهم" والتى حققت نسبة مشاهدة حتى الآن أكثر من مليون ونصف مشاهدة، من كلمات أحمد المالكى، ألحان رامى جمال، توزيع وسام عبد المنعم، وتم طرحها بالتزامن مع عيد الحب.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين، محمد عاطف، جمال الخولى، أحمد المالكى، شادى نور، أحمد عرفان، رقية عبد العزيز، مصطفى حسن، محمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، محمد أنيس، ياسر نور، مدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، نادر حمدى، شريف مكاوى، أحمد إبراهيم، أحمد المغربى، وسام عبد المنعم، كريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.