شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غنائها لايف فى حفل عيد الحب.. آمال ماهر تطرح أحدث أغانيها "انت وحدك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة آمال ماهر، أغنية جديدة بعنوان "أنت وحدك" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، وألحان الفنان السعودى رابح صقر، وغنتها مؤخرا لأول مرة خلال حفلها بمناسبة عيد الحب، الجمعة الماضى، على أحد المسارح الكبرى فى التجمع الخامس بالقاهرة.

وقالت آمال، لجمهورها خلال الحفل: "الأغنية دى أول مرة أغنيها معاكو، يعنى هيكون عيد ميلادها النهاردة، وهى من كلمات الشاعر الكبير تركى آل الشيخ، ندعيله بالسلامة، وألحان رابح صقر وأتمنى تعجبكم".

وقد أشعلت الفنانة آمال ماهر حفل "ليلة عيد الحب" الذى أحيته يوم الجمعة 14 فبراير 2020 في التجمع الخامس، حيث قدمت مجموعة من أروع أغانيها وفجئت الجمهور بدويتو أغنية قالوا بالكتير مع تامر عاشور وقدمت أغنية جديدة بعنوان أنت وحدك والتي تفاعل معها الجمهور وعبروا عن إعجابهم الشديد بها، كما غنت لأول مرة أغنيتها الجديدة "ماتسبنيش" بالإضافة الى العديد من الأغاني مثل: وفيها ايه – ياعيني عليكي يا طيبة – ياما عز عليا بعادك – قلبك كبير – أعترف – لو كان بخاطري – رايح بيا فين – اتقي ربنا فيا – انا بعشق الغنا – بداية بدايتك – أيام ماتتعوضش – اديني فرصة – لو رسمته.

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وأعلنت آمال ماهر منذ أسابيع أنها قد بدأت في تسجيل أغاني ألبومها الجديد والذي طرحت منه فيديو كليب "ماتسبنيش" وظهرت في الاستوديو اثناء التسجيل.

آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير 2019 بعنوان "أصل الأحساس" وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي “AR Rahman” الحائز على جائزة أوسكار، و Taskin Sabah و Ismail Tunçbilek و Luis Robisco و طارق مدكور و نادر حمدي و تميم و هادي شرارة و نابلسي.