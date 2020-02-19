شكرا لقرائتكم خبر عن أحبكما أكثر مما تتخيلا.. هكذا عبرت زينة عن حبها لشقيقتها وريم البارودى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لوك جديد، ظهرت من خلاله الفنانة زينة، بصحبة شقيقتها ياسمين والفنانة ريم البارودى، معربة عن حبها الشديد لهما، حيث نشرت عدة صور لها برفقة شقيقتها ياسمين وصديقتها الفنانة ريم البارودى، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: " حبايبى واخواتى.. أحبكما أكثر مما تتخيلا".





واحتفلت النجمة زينة، بعيد ميلادها مع صديقاتها من خارج الوسط الفنى، حيث حرصت على مفاجأتها والاحتفال معهن بهذه المناسبة، بإقامة حفل فى أحد أماكن السهر بأكتوبر، وسط أجواء من البهجة والفرحة، لاسيما أن اللاتى قمن الحفل هن صديقات الطفولة للنجمة زينة وتربطها بهن علاقة قوية.





وكانت زينة، تم تكريمها مؤخرًا فى ختام مهرجان كازا آرت، الذى أقيم فى مدينة الدار البيضاء "كازابلانكا" بالمغرب، كأفضل ممثلة عربية فى السينما عن دورها فى فيلم "الفلوس"، حيث شهد الحفل أيضًا تكريم محمد حماقى كأفضل مطرب عربى، وإسعاد يونس كأفضل مقدمة برامج عربية وتسلم التكريم بدلاً منها حازم شفيق المنتج الفنى لبرنامجها "صاحبة السعادة" ورئيس قناة الحياة، كما تم تكريم الفنانة اللبنانية ماجى بوغضن كأفضل ممثلة عربية فى الدراما.





ويعرض لزينة حالياً فيلم "الفلوس" الذى انطلق بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

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تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.











