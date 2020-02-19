شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب ترد على شائعات انفصالها بـ"بوسة" من أوكا: بحبك يا أغلى حاجة فى عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد أكدت الفنانة مى كساب، على قوة العلاقة مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا، فى ظل الأنباء التى ترددت مؤخرا حول انفصالهما، ودخلت فى وصلة غزل لزوجها، قائلة: "بحبك حب كبير يا أغلى حاجة حصلت فى عمرى كله، وعمرى كله قليل عليك".

ونشرت مى، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها مع زوجها وهو يقبلها، صحبتها بتعليق: "بحبك حب كبير يا أغلى حاجة حصلت فى عمرى كله، وعمرى كله قليل عليك، ربنا يسعدك ويحفظك وينصرك ويحققلك كل اللى بتتمناه".

وأضافت مى: "أوكا واحد بس يا جنرال يا حبييى يا موهوب يا صادق، ربنا يخليك لينا ولكل الناس اللى بتحبك".





وكانت الفنانة مى كساب، ردت مؤخرا على شائعات انفصالها عن المطرب أوكا، بعد طرحها أغنية "سنجل فى عيد الحب"، بمناسبة عيد الفلانتين، عبر قناتها على موقع يوتيوب، من كلمات على ومزاج ألحان وتوزيع أوكا.

Advertisements

مى كساب ردت على تغريده لموضوع إحدى المواقع، التى تساءلت حول انفصالها عن أوكا، قائلة: "إيه النباهة دى ما شاء الله التويتة اللى كاتباها معناها كدة ده إيه الذكاء الخارق ده، وأغنية سينجل اللى هيه كلام ولحن جوزى معناها كدة، ربنا يشفيكم".

وردت المطربة مى كساب على أحد متابعيها الذى علق عن انفعالها من خلال ردها، قائلة: "مع احترامى لرأيك طبعا بس أنا فى الآخر إنسانة من لحم ودم بانفعل وبزعل وعندى أهل بيزعلو عشانى ومش هتقدر طول الوقت اتحكم فى انفعالاتى عشان فنانة وبرضه أرجع أقولك ذكاء ونباهة تفاصيل الخبر تستحق الرد ده أنا ماغلطتش ولا تطاولت رد استهزاء منى على حجم الخبر".

وكانت مى كتبت تغريده قائلة من خلالها:" أنا نفسى أقول حاجات كتير قوى قوى قوى قوى خالص جدا يعنى بس للأسف ما حدش هيسمع السائد مظلم لطفك يارب أدينا بنحارب وبنعافر والأرزاق على الله".

وتتطرق الأغنية إلى الشباب الذين لم تحن لهم الفرصة إلى الارتباط أو الزواج ومشاكلهم فى عيد الحب، حيث قالت مى كساب قبل طرح أغنيتها: "السناجل فى عيد الحب أغنية مخصوص عشانكم".