شكرا لقرائتكم خبر عن تامر كروان يضع الموسيقى التصويرية لـ"أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع الموسيقى تامر كروان الموسيقى التصويرية لمسلسل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي "أسود فانح" والذي تشارك به في الموسم الدرامى الرمضاني المقبل، حيث تدور أحداث العمل بين مصر ولبنان، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شريف سلامة والمطرب أحمد فهمى وروجينا.

وفى سياق مختلف يضع كروان الموسيقى التصويرية لمسلسل درامى رمضانى آخر، و"الاختيار"، والذى يخوض من خلاله النجم أمير كرارة السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، والذى يتناول قصة حياة أسطورة الصاعقة أحمد المنسى.

مسلسل ‎"أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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ومن ناحية أخرى، تنتظر هيفاء وهبي الإعلان عن موعد عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" والذي يشاركها في بطولته أحمد الفيشاوي ‏ومصطفى خاطر وأروى جودة، وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج ‏محمد حماقي‎.‎

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.

وكان آخر أعمال تامر كروان مسلسل "شبر ميه" بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد على رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى" ومها سليم.