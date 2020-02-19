صورة| محمد عبدالرحمن وسلام يبدآن تصوير "جمجوم وفيديو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد عبد الرحمن عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، منشورا يعلن بهاء بدء تصوير مسلسله الجديد.
وكتب: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل (جمجوم وفيديو)، رمضان 2020 بإذن الله، محمد عبدالرحمن، محمد سلام، محمد محمود، ميرنا جميل، من إنتاج عبد الله أبو الفتوح، وتأليف: مصطفي صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، على الله التساهيل".
يُذكر أن المسلسل كان اسمه "الشركة الإلمانية لمكافحة الخوارق" قبل أن يتم تغيره لجمجوم وفيديو.
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