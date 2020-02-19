شريهان عن نور خطاب: "مثل الذهب الصافي والعملة النادرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة شريهان عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة الكابتن نور خطاب، مدرب لياقة بدنية ومقدم برامج رياضية.
وكتبت شريهان: "مثال رائع لكل شاب مصري، إنسان مجتهد قولا فعلا عملا أمانة وضميرا، مثال جميل لكل شاب طامح لتحقيق الهدف والحلم والوصول إليه بمنتهى النجاح".
وأضافت: "تعاملي معه كان منذ فترة طويلة والحقيقة إنه لا يتغير أبدا!! بل يزداد جمالا وخلقا، مثل الذهب الصافي والعملة النادرة التي تزداد قيمتها مع مرور الوقت والزمن، شاهدته وهو يبني نفسه بنفسه من الصفر وكان عنده حلم رائع، الأهم من الحلم إنه كان يصدق حلمه ويعمل على تحقيقه ويعلم كيف يستطيع جعله حقيقة ناجحة ثابتة".
وتابعت: "أنا شخصيا عاصرت وشاهدت صعوبات له كثيرة وكبيرة وشاهدته أيضا وهو يتغلب ويتفوق عليها بالإبتسامة والعمل والصبر والإجتهاد والعزيمة والتوكل على الله، نور خطاب لا أعلم لماذا اليوم؟ ولكن شعرت إنه حقه عليا أن أشهد له بمدى سعادتي به وبما وصل إليه وأقول له أنا فخورة بك يا نور جدا جدا جدا".
وأنهت حديثها: "فخورة على جميع المستويات إنسانيا عمليا وكشاب ومواطن مصري رائع، فخورة وكل يوم تزداد ثقتي بك، شكرا نور خطاب ليس فقط لما تقدمه من عمل رائع لي، بل شكرا على ما قدمته أنت لنفسك ولأسرتك وعملك وجميع من تعامل معك وما حققته وتحققه وستحققه في المستقبل وبنجاح إن شاء الله، بالتوفيق دائماً فأنت تستحق وحقا، من جد وجد".
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