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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنانة مي كساب صورة تجمعها بزوجها المطرب الشعبي أوكا، وهو يقبلها، عبر حسابها على "إنستجرام".
وعلقت مي على الصورة: "بحبك حب كبير يا أغلي حاجه حصلت في عمري كله، وعمري كله قليل عليك، ربنا يسعدك ويحفظك وينصرك ويحققلك كل اللي بتتمناه، أوكا واحد بس يا جنرال يا حبييي يا موهوب يا صادق ربنا يخليك لينا ولكل الناس اللي بتحبك".
وردت الإعلامية ريهام سعيد: "شدة وهاتعدي دول أطيب ناس في الدنيا وربنا مش هيرضى بالظلم ياما أسعدونا".
وكانت نقابة المهن التمثيلية قد اتخذت قرارا بمنع مطربي المهرجانات ومنهم أوكا من الغناء وإقامة الحفلات.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة وهو يقبلها.. مي كساب تدعم أوكا وريهام سعيد تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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