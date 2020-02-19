شاهد.. فيفي عبده لمتابعيها: “ميرسي على البوس”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2020 03:54 صباحاً - تحرص الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على التواصل مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على انستغرام بشكل متواصل.
وقد ظهرت فيفي عبده امس في بث مباشر أثناء تناولها وجبة العشاء قائلة انها كانت تخضع لنظام غذائي قاس وانها قررت كسره اليوم.
وعادت فيفي عبده وظهرت مرة ثانية لتشكر متابعيها على التعليقات التي وصفتها بالرائعة قائلة “رينا يخليكم ليا وبحبكم اوي ميرسي على البوس والقلوب الاشياء الحلوة”.
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