شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا قال صابر الرباعى عن حادث القتل فى فيلا نانسى عجرم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المطرب التونسى صابر الرباعى، على حادثة القتل التى وقعت فى فيلا الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، التى قام بها زوجها فادى الهاشم ضد الشاب السورى محمد الموسى، مؤكدا أنه لو كان مكانه سوف يدافع عن نفسه وأولاده.

وقال الرباعى، خلال لقاءه مع الإعلامى هادي زعيم، في برنامج فكرة سامى الفهرى، على قناة الحوار التونسية: "لو كنت مكانه بالتأكيد سأدافع عن عائلتى بكل الطرق الممكنة، لكن القتل سيكون حسب الموقف نفسه، إذا وجدت شخصا يصوب مسدسه على أبنائى بالتأكيد لن أتأخر فى الدفاع عن ابنى بالقتل".

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وطرح الرباعى، الاثنين الماضى، فيديو كليب أغنيته "عسى يومى"، من ألبوم "صابر 2019" وهى من كلمات أحمد العلوى، ألحان وليد الشامى، توزيع مهند خضر، وتقول كلماتها: "عسى يومى قبل يومك، عساها عيونى ما تبكيك، يا أغلى الناس من يومك، عسى كل الغلا يغليك، يابو الحنية والطيبة، دفا قلبك أنا أدرى به، أعرفك يا كبر قلبك، ولا يلحقنى شك فيك، عسى يومى قبل يومك، يا سامعنى قبل ما أحكى، يا فاهمنى قبل ما أشكى، وإذا ضاقت على دنيا ، أجى حضنك أنا وأبكى، يا عارف روحى وآش فيها من الدنيا و بلاويها، وكل ما أحتاجك بلحظة، دايم جنبى ألاقيك".

وانتهى النجم صابر الرباعى، من تسجيل أوبريت جديد بعنوان "صناع الأمل" بمدينة دبى، بمشاركة عدد كبير من أبرز نجوم الغناء فى الوطن العربى راغب علامة وأصالة وحسين الجسمى وسعد لمجرد وبلقيس فتحى ونجوى كرم وكارمن سليمان وآخرين، وذلك لطرحه خلال الأيام القادمة ضمن مبادرة "صناع الأمل" التى تطلقها الإمارات.

يذكر أن الفنان التونسى صابر الرباعي، أحيا آخر حفلاته فى موسم الرياض، والذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وظهر خلال الحفل بنظارة طبية وشاركه فى الحفل وقتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، كما طرح مؤخرا أحدث ألبوماته بعنوان "صابر 2019" الذى يحتوى على ١٠ أغانى وهي: كتاب المجروحين، غشاش، أين أذهب، عمرى الجديد، تذكروني، مغيار، عسى يومي، طول حياتي، ليلة من العمر، وباى باي.