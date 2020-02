شكرا لقرائتكم خبر عن الرجالة خلف الكاميرات.. تعرف على فريق عمل الجزء الجديد من Planet of the Apes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة 20th Century باختيار مصمم الإنتاج دانييل دورانس، الذي عمل مع المخرج ويس بول في كل من أفلام Maze Runner: The Scorch Trials، و Maze Runner: The Death Cure، وفيلم Mouse Guard الذي تم إلغاؤه، لـ العمل على الجزء الجديد من سلسلة Planet of the Apes، وذلك بعد فترة قصيرة من الاستقرار على المخرج ويس بال لإخراج الجزء الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " comicbook".

وعمل كل من بال ودورانس في عدة أفلام منها، Maze Runner: The Scorch Trials، و Maze Runner: The Death Cure.

وكانت قد كشفت شركة ديزنى عن بعض ملامح خطتها للعام الجديد، التى تضمنت تنفيذ أجزاء جديدة لسلسلة الأفلام الشهيرة Planet of the Apesبدءا من عام 1968، أنتجت الشركة 5 أفلام من السلسلة استنادًا إلى رواية بيير بول الفرنسية مع سلسلة السبعينيات، ومن ثم بدأ العمل على سلسلة حرب النجوم "Star War "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

وبحسب تصريحات للرئيس التنفيذى للشركة "بوب أيجر"، أكد وجود خطة مبدئية لتنفيذ جزأين من السلسلة الشهيرة، على أن يعرض نهاية العام المقبل، إذا انتهت مفاوضات ضم الممثلين في تلك الأيام.

الفيلم الأخير من السلسلة الذى عرض عام 2017، هو من إخراج مات ريفز، وتأليف الثنائى مارك بومباك وبيير بول، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، أندى سركيس، وودى هاريلسون، ستيف زان، سارة كانينج، آليساندرو جوليانى، تاى أولسون.

ودارت أحداثه في إطار من الإثارة والمغامرة فى رحلة جديدة مع سيزار، حيث يرغم هو وزملاؤه القرود - خلال هذا الجزء - على خوض حرب طاحنة ومميتة مع جيش من البشر بقيادة كولونيل، وبعدما تعانى القرود خسائر جسيمة لا يمكن تصورها، يصارع سيزار غرائزه المظلمة ويسعى بنفسه إلى الانتقام لصالح سلالته؛ فيخوض مع الكولونيل معركة ملحمية ستحدد مصائرهما وكذلك مستقبل الكوكب.