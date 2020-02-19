شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يؤدى أغنية بنت الجيران على طريقة هشام الجخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الشاب معاذ ياسين، أغنية المهرجانات بنت الجيران، لحسن شاكوش وعمر كمال، التى حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بطريقة جديدة وعلى طريق الشاعر هشام الجخ، نالت إعجاب متابعيه عبر فيس بوك.

وحقق مهرجان بنت الجيران "المعدل"، الذى لا يتضمن كلمة "وأشرب خمور وحشيش"، 2 مليون مشاهدة، بعد 48 ساعة فقط، من طرح الأغنية فى حين حقق المهرجان الأصلى حوالى 101 مليون مشاهدة.

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واعتذر المطربان الشعبيان على المقطع المسيء فى أغنية "بنت الجيران" الذى تم تشغيله فى حفل عيد الحب بإستاد القاهرة، خاصة أنهما وعدا المطرب هانى شاكر نقيب الموسيقيين، بأنهما سيقومان بتغيير الجزء الذى يقول "خمور وحشيش" واستبدالها بمقطع جديد يتناسب مع قيم الأسرة المصرية، مؤكدين أنهما بالفعل غيرا المقطع المسيء، لكن حدث خطأ غير مقصود خلال تشغيل المهرجان فى حفل الاستاد.

وظهر عمر كمال وحسن شاكوش فى فيديو على "انستجرام"، واعتذر عمر كمال عن تشغيل النسخة القديمة بألفاظها المسيئة فى حفل الاستاد وقال: "الخطأ غير مقصود وعدلنا الجزء فى اغنية بنت الجيران الخاص بمقطع خمور وحشيش اللى كان عليه الجدل وحطينا الأغنية الجديدة على الفلاشة، والفلاشة دى عليها شغلنا كله وعشان الحفلة بتاع الاستاد كان لها ترتيبات خاصة احنا ادينا المسئولين فى الاستاد الفلاشة وللأسف بالغلط اشتغلت الاغنية القديمة".

وأبدى المطربان استعدادهما للذهاب إلى نقابة الموسيقيين والاعتذار للنقيب هانى شاكر وكل أعضاء مجلس النقابة على الخطأ غير المقصود، خاصة وأنهما سمعا عن اتجاه وقفهما عن الغناء من النقابة، مما سيتسبب فى إحداث ضرر لهما ولباقى العاملين معهما، نظرا لارتباطهما بعقود عمل داخل وخارج مصر، كما أعربا عن استعدادهما لإمضاء إقرار على أنفسهما بعدم الوقوع فى مثل هذه الأخطاء بداية من مهرجاناتهم القادمة.