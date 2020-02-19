شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى: الله لما تحس إن حد همه أمرك..وجمهوره: عاوزين الجزء السادس من الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم أحمد مكى، فى حالة من السعادة، خلال أحدث صورة له نشرها عبر حسابه على فيس بوك، حاملا كوبا من العصير ومزين من الأعلى بحروف اسمه باللغة الإنجليزية mekky، وعلق مكى، على الصورة بكلمات من أغنيته "الحاسة السابعة" التى قال فيها: "الله لما تحس إن حد همه أمرك، بيحبك من جوه بجد، مش مصلحته هبرك، مش بيضحكلك ف وشك وهو بيحفر لك ف قبرك".



مكى

وطالب جمهور مكى، من خلال تعليقاته على الصورة، بتصوير جزء سادس من مسلسله الكوميدى "الكبير أوى"، الذى قدم منه 5 مواسم سابقة ولاقت نجاحا كبيرا.



مكى من ناحية أخرى، احتفل مكى بتحقيق مسرحيته "حزلقوم" أعلى إيرادات في موسم الرياض، وكتب مكى عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "الحمد والشکر لله، مسرحية حزلقوم، أعلی إيرادات فی موسم الرياض کله، الجمهور کان روحه حلوه ومتفاعل من قلبه، أنا متحمس جدا للعرض القادم فی مصر بإذن الله".

وعاد نجم الكوميديا أحمد مكى، إلى القاهرة، وذلك بعد انتهاء عروض مسرحيته الأولى "حزلقوم"، إنتاج كايرو شو ضمن فعاليات شتاء الرياض، وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية فى بيان لها أن أحدث عروض كايرو شو مسرحية "حزلقوم"، حققت فى آخر ليلة للعرض أعلى معدل ايرادات .

وأكد مصدر مسئول بكايرو شو المنتجة للمسرحية، أن ذلك يعد إنجازا يضاف لسجل المسرح المصرى، كما يعكس علاقة الود والمحبة الدائمة من الجمهور السعودى المحب للفن المصرى.

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كان أحمد مكى قد أدى مناسك العمرة خلال اليومين الماضيين، مستغلا فترة تواجده فى السعودية لعرض مسرحيته "حزلقوم"، ومن المقرر أن يستأنف نشاطه الفنى بالقاهرة بمجرد عودته من الأراضى السعودية.

مسرحية "حزلقوم"، الإشراف الفنى لـ مجدى الهوارى، إخراج كريم سامى، ويشارك مكي البطولة نخبة من فناني الكوميديا منهم بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، ميرنا جميل، وآخرون.

وكانت آخر أعمال مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوى، فاروق هاشم، محمد محمدى، أحمد محيى، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.