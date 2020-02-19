شاهد.. هكذا احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد صديقها المقرب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2020 02:56 صباحاً - احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد ميلاد صديقها المقرب الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم بطريقة مميزة. ونشرت نانسي عجرم مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابها على تويتر حيث ظهرت أثناء مفاجأتها صديقها وهي تحمل قالب حلوى وتغني “هابي بيرثداي”. وعلقت نانسي عجرم على الفيديو قائلة: “مش كل يوم الله بيعطينا رفيق وأنت أحلى رفيق”. في الوقت نفسه رد إيلي أبو نجم، على الفيديو قائلًا: “إنتي أحلى هدية بحياتي بحبك قد الدنيا”.

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