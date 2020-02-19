نرمين الفقى بالحجاب بعد انتهائها من مناسك العمرة.. صور

الأربعاء 19 فبراير 2020

تعود الفنانة نرمين الفقى من المملكة العربية السعودية، إلى القاهرة بعد انتهائها من مناسك العمرة، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام صورة خلال وقوفها أمام نافذة مطلة على شاطئ البحر مرتدية الحجاب بإحدى المطاعم، وعلقت قائلة: "من جدة إلى القاهرة مصر.. أم الدنيا".



وعلق متابعو الفنانة نرمين الفقى على الصور التي شاركتها عبر حسابها على إنستجرام، وقال كريم: "حمد الله على السلامة وربنا يتقبل"، وكتبت مى: "ألف حمد الله على سلامتك يا جميلة وربنا يتقبل منا ومنك صالح الأعمال يارب".

يشار إلى أن الفنانة نرمين الفقى، حرصت مشاركة جمهورها بصور جديدة خلال أدائها مناسك العمرة، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام من قبل صورة من على جبل عرفات وكتبت عليها قائلة: "عرفات جبل الرحمة ربنا يكتبها للجميع".

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كما ظهرت الفنانة نرمين الفقى بالحجاب والعباية الإسلامية فى الحرم المكى خلال أدائها العمرة، تلك الإطلالة المختلفة التي أشاد بها متابعوها الذين يتغنون بجمالها مع كل صورة تنشرها عبر السوشيال ميديا.

وجذبت الفنانة نرمين الفقى إليها الأنظار بعد حالة النشاط الكبيرة لها خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا، والتى شملت إطلالات جديدة وفوتوسيشن وصور أخرى برفقة الدولفين وطائر البطريق، رغم قلة أعمالها خلال الفترات الماضية بالنسبة إلى أبناء جيلها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.