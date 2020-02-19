سوزان نجم الدين: أنا أكثر فنانة أتعرض للتنمر.. وتعلق على "زلغوطة " قصي خولي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

خضعت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، قبل أيام قليلة لجلسة تصوير خاصة بمناسبة عيد الحب، حيث حرص خبير التجميل محمد حرب على ظهورها بإطلالات مختلفة، سلطت الضوء على جمالها وأنوثتها.

وأكدت سوزان نجم الدين أنها لا تعيش حاليا قصة حب، إلا أنها تتلقى هدايا خاصة بالمناسبة، ملقية الضوء على علاقتها بولديها اللذين حرمتها الغربة منهما، مشيرة إلى أن أجمل عيد حب سيكون معهما.

من جهة ثانية، شاركت سوزان نجم الدين متابعيها على "إنستغرام" مقطع فيديو عفويا، شرحت من خلاله تدابير الوقاية ونصائحها للحماية من "فيروس كورونا" المميت والمنتشر في العالم.

وظهرت سوزان بكامل عفويتها وهي تضع القفازات والكمامة الطبية، وأوصت الجميع بضرورة استخدامها عند السفر والتواجد في المطارات للوقاية من الفيروس الخطر.

واللافت، أن الفنانة قامت بإغلاق خاصية التعليق على الفيديو، خوفا من الانتقادات اللاذعة، إلا أنها لم تسلم من بعض المعلقين الذين استغلوا كلامها وسخروا منها معتبرين أنها تستغل أي قضية من أجل إثارة الجدل.

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في حين أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الخطوة المميزة التي لجأت إليها للتوعية من هذا المرض المنتشر في عدد من الدول ومن أبرزها الصين، مؤكدين على اهتمامها بالقضية الخطرة المنتشرة وتشجيع الجميع على أخذ التدابير الوقائية اللازمة.

كما استمرت سوزان نجم الدين في تألقها، فقد كرمت في فعاليات إحدى المعارض الطبية للأسنان في دبي، حيث شاركت كضيفة شرف وحصدت جائزة أجمل ابتسامة عربية. وتضمنت فعاليات المعرض لهذا العام برنامجا علميا شاملا لأحدث الأبحاث والتقنيات الطبية.

يذكر أن الممثلة تتحضر للانتقال إلى مصر للمشاركة في مسلسل "لما كنا صغيرين" من بطولة ريهام حجاج، للمؤلف أيمن سلامة، والمخرج محمد علي، وبالتالي ستدخل في السباق الرمضاني لعام 2020، بعد أن كانت قد شاركت في رمضان الماضي في مسلسل "ابن أصول"، وظهرت خلال الحلقات بدور "صولا" والدة حمادة هلال، السيدة الجميلة والثرية صاحبة الأصول العريقة التي تتبادل مع ابنها حب التملك للآخر ليودي بهما في كثير من الأحيان إلى قسم الشرطة، بسبب غيرته الشديدة عليها في نفس الوقت التي تقف فيه صولا عائقا أمام زواجه واختياراته في الحياة مما يسبب لهما عراقيل ومشاكل كثيرة، ربما تؤدي إلى دمار العائلة.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجرها "فوشيا" مع الممثلة سوزان نجم الدين، وتحدثت عن تعرضها للتنمر الدائم.