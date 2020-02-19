شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Bad Boys for Life يستكمل نجاحه فى الإيرادات.. اعرف وصلت كام ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل الجزء الثالث من سلسلة الأكشن والكوميديا Bad Boys، نجاحه في شباك التذاكر العالمى، حيث طرح العمل الجديد تحت اسم Bad Boys for Life ، ووصلت إيراداته إلى 370 مليونًا و37 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 17 يناير الماضى في دور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 183 مليونًا و37 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و187 مليون دولار أمريكى في دور العرض حول العالم، وحصل على تقييم وصلت إلى 7.2 على موقع "imdb".

وبلغت تكلفة ميزانية الجزء الثالث من فيلم Bad Boys for Life، إلى 90 مليون دولار أمريكى، ويقترب العمل من تحقيق ضعفى هذا الرقم، بعد شهر من طرح العمل عالميا، فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.

ويدور الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.

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يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.