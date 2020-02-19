شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان توجه رسالة خاصة لمدرب اللياقة نور خطاب.. وتؤكد: مثال جميل لكل شاب طموج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة القديرة شريهان رسالة إلى نور خطاب مدرب اللياقة البدنية ومقدم البرامج، مشيرة أنه نموذجا رائع لكل شاب قولا وفعلا، وأنه مثلا لكل شاب طامح يسعى لتحقيق هدفه.

‎‏‎وقالت الفنانة شريهان :"مثال رائع لكل شاب مصري، إنسان مجتهد "قولاً فعلاً عملاً أمانةً وضميراً" .. مثال جميل لكل شاب طامح لتحقيق الهدف والحلم والوصول إليه بمنتهى النجاح. تعاملي معه كان منذ فترة طويلة والحقيقة أنه لا يتغير أبداً!! بل يزداد جمالاً وخُلُقاً، مثل الذهب الصافي والعملة النادرة التي تزداد قيمتها مع مرور الوقت والزمن".



الفنانة شريهان

وأضافت:"شاهدته وهو يبني نفسه بنفسه من الصفر وكان عنده حلم رائع، الأهم من الحلم إنه كان يصدق حلمه ويعمل على تحقيقه ويعلم كيف يستطيع جعله حقيقة ناجحة ثابتة".

وتابعت:"‎أنا شخصياً عاصرت وشاهدت صعوبات له كثيرة وكبيرة وشاهدته أيضاً وهو يتغلب ويتفوق على عليها بالابتسامة والعمل والصبر والاجتهاد والعزيمة والتوكل على الله ".

Advertisements

أشارت:"نور خطاب لا أعلم لماذا اليوم ولكن شعرت إنه حقه عليا أن أشهد له بمدى سعادتي به وبما وصل إليه وأقول له أنا فخورة بك يا نور جدا جدا جدا .. فخورة على جميع المستويات إنسانيا عملياً و ك شاب و مواطن مصري رائع .. فخورة وكل يوم تزداد ثقتي بك ".

‎واستطردت :"شكراً نور خطاب ليس فقط لما تقدمه من عمل رائع لي، بل شكراً على ما قدمته أنت لنفسك ولأسرتك وعملك وجميع من تعامل معك وما حققته وتحققه وستحققه في المستقبل وبنجاح إن شاء الله..بالتوفيق دائماً فأنت تستحق وحقاً "من جد وجد"".

ويذكر أن المخرج هادى الباجورى، كان قد كشف فى تصريحات صحفية، مطلع نوفمبر الماضى، أن الفنانة شريهان تستعد لعمل مسرحى جديد باسم "كوكو شانيل"، وأكد أنها كانت فى أعلى مستوى خلال التحضير للمسرحيتها، وقال: "مستواها أعلى من زمان كمان" وتابع فى تصريحات له: "هذه أول مسرحية موسيقية تعتبر فوق مستوى اللى بيحصل برة ويتساوى مع مستوى مسارح برودواى"، ومسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى.