شكرا لقرائتكم خبر عن رغم جدل السوشيال ميديا.. الموسيقيين: لا تراجع عن منع مطربى المهرجانات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان حلمى عبد الباقى، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، أنه لا تراجع عن قرار منع مطربى المهرجانات ووقفهم عن الغناء، رغم الجدل الحاصل على السوشيال ميديا عقب القرار.

وأوضح عبد الباقى أن الفنان هانى شاكر اقترح تدشين شعبة لاحتضان مؤيدى المهرجانات أو اختيار الصالح منهم مع أخذ ضمانات حول تقديمهم كلمات لا تخدش الحياء والمحافظة على الذوق العام، عن طريق إقرارات يمضى كل منهم عليها، وهذه اقل حقوق المستمعين.

ولفت عبد الباقى إلى أن هذا الاقتراح كان قبل حفل الاستاد الذى شارك فيه حسن شاكوش وعمر كمال، وغنيا مهرجان "بنت الجيران" الذى يتضمن كلمات بذيئة على شاكلة "اشرب خمور وحشيش"، لكن بعد تلك الواقعة تغير موقف مجلس النقابة.

وأشار عبد الباقى إلى أنه يتابع حالة الانقسام على السوشيال ميديا حول القرار بين مع وضد قائلا: "المؤيدون للقرار أكثر، وأى قرار في الدنيا ستجد المؤيد والمعارض له، ورغم هذه الضغوط لن نتراجع عن قرار نحن مؤمنين به".

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من جانبه، شدد الدكتور أحمد أبو المجد، عضو نقابة الموسيقيين، أن النقابة لن تتراجع عن موقفها فيما يخص قرار منع مؤدي المهرجانات من الغناء، مؤكدا أن النقابة كان لا بد أن تتدخل وأن يكون لها وقفة، فقبل القرار تساءل الناس أين النقابة؟ وبعد منع المهرجانات هاجموا النقابة، في النهاية ستقوم نقابة الموسيقيين بدورها، وآن الآوان لا نسمح بالإسفاف نهائيا ، حماية للأطفال والشباب، ونثق في أجهزة الدولة ودعمها لنا.

وكان الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين قد فتح النار على مطربى المهرجانات، وذلك من خلال إصدار قرار بمنعهم من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

ويأتى ذلك بعد اصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على ثوابت المجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.