شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ريم سامى تتألق بالأسود فى أحدث الصور.. وتجسد شقيقة رضوان "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة الشابة ريم سامى فى أحدث جلسات التصوير لها، باللون الأسود، وارتدت ملابس مميزة ومختلفة، حيث نالت إشادات على "اللوك" الذى ظهرت به خلال "الفوتوسيشن" الذى كشفت عنه عبر حسابها على موقع تباد الصور "إنستجرام"، وفى سياق آخر تواصل ريم سامى تصوير دورها في مسلسل "البرنس" الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى، حيث تجسد ريم شخصية شقيقة رضوان البرنس في أحداث المسلسل، الذى تعتمد أحداثه على الأثارة والتشويق، فضلا عن القضية المجتمعية التي يتناولها المسلسل في طياته.





وفى سياق متصل، تم الانتهاء من تصوير 40% من مشاهد العمل، الذى يقدم فيه محمد رمضان شخصية "رضوان البرنس" الذى يدخل في صراعات مع أخواته الـ 6 وهم: أحمد زاهر، محمد علاء، أحمد داش، ادوارد، ريم سامى، رحاب الجمل.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخرمن الفنانين والمقررعرضه فى شهررمضان المقبل.





ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.

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وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم.

وقدم محمد سامى آخر أعماله فى الدراما مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا كلا من محمد ممدوح، انجى المقدم، هبة مجدى، ادوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى.







