شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: حفلاتنا برة مصر مستمرة.. وبطمن الجمهور هنعمل كل اللى بتحبوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب عمر كمال، أن قرار الوقف داخل مصر ليس له علاقه بالحفلات خارجها، مشيرا أن حفلاته بالسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ستقام في مواعيدها المحددة سلفا.

وقال عمر كمال، من خلال فيديو بثه على صفحته بموقع فيس بوك:"عاوز أقول كل الاتفاقات الخارجية الحفلات زى ما هى سواء فى السعودية أخر الشهر الحالي، والكويت وعندنا لبنان والإمارات وأمريكا وتم التعاقد عليها".

وأضاف عمر كمال أن قرار الوقف ليس له علاقة بالحفلات خارج مصر، قائلاً:"أحب أطمن الناس بإن قرار الوقف اللى حصل داخل مصر ليس له علاقة بالخارج.. أحنا على اتفاقنا وعلى موعدنا وهنيجى الأفراح ونعمل كل الحاجات اللى بتحبوها" وأوضح عمرو كمال، أن السبب قيامه بالفيديو قلق البعض من قرار منعه فى الداخل، قائلاً :"كل الاتفاقات خارج مصر زى ما هي".

يشار إلى أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وكان النقيب أصدر بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

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وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.