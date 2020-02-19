شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر سيف ينفصل عن روجينا بسبب هيفاء وهباء فى مسلسل "أسود فاتح"..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة روجينا تصوير مشاهدها فى مسلسل "أسود فاتح"، الذى سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، حيث تظهر روجينا فى دور إعلامية شهيرة بإحدى القنوات الفضائية، ومتزوجة من الفنان ناصر سيف صاحب قناة، ولكنهما ينفصلان فيدفعه ذلك إلى تحطيمها ومحاربتها بسبب هيفاء وهبى، والتى تعتبره من أصدقائها المقربين، بعد ذلك تشارك هيفاء مع ناصر فى مشاريعه الكبيرة، ولكن تحدث أيضا مفاجأة تقلب الأحداث.

مسلسل " أسود فاتح " تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيدو فراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق .

ومن ناحية أخرى تخوض روجينا السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان الذى تجسد فيه دور زوجة أحمد زاهر، وتعود بالمسلسلين الى الدراما المصرية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "كلبش 2" مع النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

يشار إلى أن آخر أعمال ناصر سيف مسلسل "كلبش 3"، والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.