حمو بيكا.. منعه هاني شاكر فقاضي نقيب الفنانيين التشكيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مستندا يعلن به إقامة دعوى ضد القرارات الصادرة بمنع مطربي المهرجانات.

وكتب بيكا: "شكرا لقبول الدعوة أمام مجلس الدولة لمؤيدين المهرجان، بس يا رب تتم والقرار يتلغي، وتحددوا الخط اللي احنا نمشي عليه واحنا معاكو، شكرا المستشار محمد سمير، شكرا مجلس الدولة".

الغريب في أن الأمر أن حمو بيكا اختصم في الدعوى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ونقيب الفنانين التشكيليين، مع العلم أن نقيب التشكيليين لا علاقة له بالأمر.

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ولم يذكر بيكا في دعوته الفنان هاني شاكر، ولا نقابة المهن الموسيقية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، قد اتخذت إجراءً حاسما ضد مطربي المهرجانات، بعد حالة الجدل التي أُثيرت عقب حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، بمنع كل الفرق ومطربي المهرجانات عن الغناء ووقفهم عن إحياء حفلات.