رامي إمام يشكو ابنه بسبب أغاني المهرجانات: "عايش في مورستان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

مازح المخرج رامي إمام ابنه "عز الدين" بشكوته للجمهور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بسبب إقامة حفل عيد ميلاده في المنزل على موسيقى أغاني أجنبية ‏حديثة، وأغاني مهرجانات بصوت عالٍ يشعر معه رامي بالانزعاج.‏

وشارك رامي إمام عبر خاصية "الاستوري" بموقع "إنستجرام"، مجموعة فيديوهات، معلقًا على الإزعاج الذي سببه له ‏الصوت العالي قائلا: "أنا قاعد في موريستان وهو قعد يقولي الدوشة مش مضايقاك؟ قلت له لا يا حبيبي".‏

بعدها خرج رامي إمام من غرفته ليشارك جمهوره بالصوت العالي للأغاني ليندمج مع الصوت ويرقص على مهرجان "بنت الجيران" ‏ويردده مع الصوت.‏

على جانب آخر، انتهى رامي إمام من تصوير أحدث أعماله مسلسل "فلانتينو"، من بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى ‏المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎