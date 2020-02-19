رامي إمام يشكو ابنه بسبب أغاني المهرجانات: "عايش في مورستان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
مازح المخرج رامي إمام ابنه "عز الدين" بشكوته للجمهور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بسبب إقامة حفل عيد ميلاده في المنزل على موسيقى أغاني أجنبية حديثة، وأغاني مهرجانات بصوت عالٍ يشعر معه رامي بالانزعاج.
وشارك رامي إمام عبر خاصية "الاستوري" بموقع "إنستجرام"، مجموعة فيديوهات، معلقًا على الإزعاج الذي سببه له الصوت العالي قائلا: "أنا قاعد في موريستان وهو قعد يقولي الدوشة مش مضايقاك؟ قلت له لا يا حبيبي".
بعدها خرج رامي إمام من غرفته ليشارك جمهوره بالصوت العالي للأغاني ليندمج مع الصوت ويرقص على مهرجان "بنت الجيران" ويردده مع الصوت.
على جانب آخر، انتهى رامي إمام من تصوير أحدث أعماله مسلسل "فلانتينو"، من بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
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