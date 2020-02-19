سمية الخشاب في باريس ونرمين الفقي بالحجاب.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على التواصل مع جمهورهم عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشر لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العاصمة الفرنسية باريس.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي الحجاب بمدينة جدة السعودية.

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بـ "لوك" مختلف.

محمد الشرنوبي

نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جدية له داخل سيارته.

هنادي هاني مهنا

نشرت الفنانة هنادي هاني مهنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أمام برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بنظارة شمسية بشكل مختلف.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحد شوارع العاصمة بيروت.

ديانا كرزون

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.