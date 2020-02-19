"بنت الجيران" لحسن شاكوش الأكثر استماعا في أسبوع على الساوند كلاود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" منشورًا عن تصدره قائمة الأكثر استماعا في ساوند كلاود على مستوى العالم في أسبوع بأغنية بنت الجيران.

وكتب حسن شاكوش في تعليقه: "الحمد لله أغنية بنت الجيران رقم 1 على العالم على الساوند". والصورة التي نشرها شاكوش مأخوذة من ترند ساوند كلاود الأكثر استماعا خلال أسبوع، والذي جاء فيه مهرجان بنت الجيران كرقم 1 من بين 50 أغنية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، قد اتخذت إجراءً حاسما ضد مطربي المهرجانات، بعد حالة الجدل التي أُثيرت عقب حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، بمنع كل الفرق ومطربي المهرجانات عن الغناء ووقفهم عن إحياء حفلات.