شاهد .. رامي جمال يعبر عن استياءه لهذا السبب

نشر الفنان رامي جمال تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وأعرب جمال عن شدة استياءه بسبب تجاهل الإعلام ألبومه الجديد، قائلًا: كالعادة وكما كنت متوقع تجاهل تام من الاعلام عن البومي الإعلام

بيتكلم بس عن المهرجانات .. ده اللي بيحصل مع فنان البومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله ١٠ ايام منتهي التجاهل والإحباط . فعلا النجاح للجيل بتاعي صعب جدا. شكرا لزملاء المهنة اللي باركولي وللجمهور المحترم.

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يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا كليب سقف، وشاركه من خلاله عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، كما كسر الكليب حاجز الـ 8 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.