صور.. حمو بيكا يعلن تفاصيل قضية مغنيين المهرجانات أمام القضاء

أعلن حمو بيكا، عن قبول دعوة أمام مجلس الدولة، حول وقف قرار منع مغنين المهرجانات من قبل نقابة المهن الموسيقية ،حيث جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ووجه بيكا رسالة شكر إلى مجلس الدولة، قائلًا:"شكر لقبول دعوة امام مجلس الدولة لمؤدين المهرجان.. بس يارب تتم والقرار يتلغي وتحددو الخط اللي احنا نمشي علية واحنا معاكو.. شكرًا المستشار محمد سمير.. شكرًا مجلس الدولة". لمؤدين المهرجان.. بس يارب تتم والقرار يتلغي وتحددو الخط اللي احنا نمشي علية واحنا معاكو.. شكرًا المستشار محمد سمير.. شكرًا مجلس الدولة". Advertisements يذكر أن حمو بيكا يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر إقامته قريبًا.

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