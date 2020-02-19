علي بدرخان يرأس لجنة تحكيم الفيلم المصري

تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ، مسابقة الفيلم المصرى 2019 ، والتى يديرها الناقد السينمائى سيد محمود ، وتم اختيار الدكتور ياقوت الديب أميناً عاماً للمسابقة .
وشكلت الجمعية لجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير علي بدر خان وعضوية مدير التصوير الكبير سمير فرج والسيناريست د. اشرف محمد والفنانه سلوى محمد علي والناقدة أمال عثمان .
يتنافس للفوز بجائزة تمثال نفرتيتى الذهبىالذى تهديه الجمعية للفائزين ستة أفلام وهى "الفيل الأزرق الجزء الثانى ، الممر ، الكنز الجزء الثانى ، لما بنتولد ، الضيف ، أولاد رزق 2".
يقام حفل توزيع الجوائز في السادسة مساء الاثنين الموافق 24 فبراير المقبل بقاعة الإجتماعات بالمجلس الأعلى للثقافة .
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