رامي إمام منزعج بسبب ابنه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أبدى المخرج المصري رامي إمام انزعاجه من حفل عيد ميلاد ابنه عز الدين، وذلك بطريقة طريفة، اذ ان الحفل أقيم في المنزل على موسيقى أغاني أجنبية حديثة وأغاني مهرجانات بصوت عالي، ما ادى الى انزعاج رامي.
ونشر رامي إمام على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال فيه: "أنا قاعد في موريستان وهو قعد يقولي الدوشة مش مضايقاك؟ قولت له لا يا حبيبي".
الجدير ذكره ان رامي إمام كان قد انهى مؤخرا اخراج مسلسل "فلانتينو" من بطولة والده الممثل المصري عادل إمام.
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