رامي إمام منزعج بسبب ابنه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أبدى المخرج المصري ​رامي إمام​ انزعاجه من حفل عيد ميلاد ابنه عز الدين، وذلك بطريقة طريفة، اذ ان الحفل أقيم في المنزل على موسيقى أغاني أجنبية ‏حديثة وأغاني مهرجانات بصوت عالي، ما ادى الى انزعاج رامي.‏

ونشر رامي إمام على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال فيه: "أنا قاعد في موريستان وهو قعد يقولي الدوشة مش مضايقاك؟ قولت له لا يا حبيبي".‏

الجدير ذكره ان رامي إمام كان قد انهى مؤخرا اخراج مسلسل "فلانتينو" من بطولة والده الممثل المصري عادل إمام.