بيلي ايليش" التعليقات السيئة دمرت حياتي"

ميرنا وليد - بيروت - قررت النجمة العالمية ​بيلي ايليش​ توقفها عن قراءة جميع التعليقات السلبية التي تصلها من قبل بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "التعليقات السيئة دمرت حياتي".

الجدير ذكره ان بيلي إيليش كانت قد طرحت مؤخرا أغنية فيلم جيمس بوند المقبل No Time to Die.

وتتحدث الأغنية عن الخيانة واليأس، وإيليش البالغة من العمر 18 عاماً، هي أصغر فنانة على الإطلاق تكتب وتؤدي أغنية في أحد أفلام جيمس بوند.

تجدر الإشارة ايضا إلى أن إيليش اشتركت في تأليف الأغنية مع شقيقها الأكبر فينياس.

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